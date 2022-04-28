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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.17.

Пропускают матч

«Сампдория»: Габбьядини Маноло — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Мурру Никола, Феррари Джанмарко — Ауджелло Томмазо, Кандрева Антонио, Торсбю Мортен, Экдаль Альбин — Капуто Франческо, Сабири Абделхамид.

Запасные: Равалья Никола, Фальконе Владимиро — Йосида Мая, Маньяни Джанджакомо — Аскильдсен Кристоффер, Виейра Роналдо, Дамсгорд Миккел, Тримболи Симоне — Квальярелла Фабио, Супряга Владислав.



«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Бани Маттиа, Васкес Йохан, Френдруп Мортен, Эстигор Лео — Бадель Милан, Гальдамес Пабло, Портанова Маноло, Стураро Стефано, Экубан Калеб — Дестро Маттиа.

Запасные: Шемпер Адриан — Гильоне Паоло, Кришито Доменико, Максимович Никола, Масиелло Андреа, Хефти Силван — Амири Надим, Гудмундссон Альберт, Мелегони Филиппо — Анкра Филип, Пикколи Роберто.

Форма команд

На данный момент «дория» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Дженоа» и «Сампдория» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -2 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сампдория»: 1.21 — 1.68, дома 1.41 — 1.82.

«Дженоа»: 0.74 — 1.59, в гостях 0.76 — 1.82.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:3, 1:1, 1:3, 1:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.89.