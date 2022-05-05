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«Торино» — «Наполи» прогноз

вчера, 16:33
Наполи (Неаполь)

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.78.

Пропускают матч

«Торино»: Фарес Мохаммед — Травма колена, Варминг Магнус — Травма.
«Наполи»: Лоботка Станислав — Травма.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 23 очка.

За последние пять матчей «Торино» и «Наполи» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +3 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Торино»: 1.29 — 1.06, дома 1.71 — 1.00.
«Наполи»: 1.91 — 0.89, в гостях 1.94 — 0.88.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Наполи» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 0:0, 1:3, 1:3, 0:5).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:2, 1:1, 2:1, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.00.

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