1663270386

вчера, 22:33

Пропускают матч

«Торино»: Бериша Этрит — Травма, Риччи Самуэле — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Миранчук Алексей — Травма.

«Сассуоло»: Мюльдюр Мерт — Травма лодыжки, Руан — Красная карточка, Траоре Хамед — Травма, Дефрель Грегуар — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Буонджорно Алессандро, Джиджи Коффи, Родригес Рикардо — Влашич Никола, Войвода Мергим, Лазаро Валентино, Линетти Кароль, Лукич Саша, Сек Демба — Санабрия Антонио.

Запасные: Джемелло Лука, Зима Лукаш, Фиоренца Маттео — Айна Ола, Синго Вильфрид, Шуурс Перр — Адопо Мишель, Баейе Брайан, Илкхан Эмирхан, Радоньич Неманья — Карамо Янн, Пеллегри Пьетро.



«Сассуоло»: Консильи Андреа — Айхан Каан, Рожерио, Тольян Джереми, Феррари Джанмарко — Лопес Максим, Торстведт Кристиан, Фраттези Давиде — Кириакопулос Гиоргос, Лорьент Арман, Пинамонти Андреа.

Запасные: Пеголо Джанлука, Руссо Антонио — Марчицца Риккардо — Д'Андреа Лука, Матеус Энрике, Мба Обьянг Педро, Харруи Абду — Альварес Агустин, Антисте Янис, Кейде Эмиль.

Форма команд

На данный момент «быки» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд -1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Торино»: 1.00 — 1.00, дома 0.50 — 0.00.

«Сассуоло»: 0.67 — 1.33, в гостях 0.67 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:0 или 1:1.

Пять очных встреч

«Торино» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:1, 3:2, 2:1, 3:2, 3:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:1, 3:2, 3:3, 2:1).

«Торино» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 0:1, 3:2, 3:3, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.86.