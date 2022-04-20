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вчера, 08:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Удинезе». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.53. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 6.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.13, а за «верх» — 1.73.

Пропускают матч

«Удинезе»: Перейра Роберто — Травма плеча.

«Салернитана»: Руссо Антонио — Травма пальца руки, Руджери Маттео — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «зебры» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тёмно-красные» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Удинезе» и «Салернитана» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей +7 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Удинезе»: 1.52 — 1.58, дома 1.75 — 1.44.

«Салернитана»: 0.81 — 2.23, в гостях 0.81 — 2.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 6.20.

Материалы по матчу

«Удинезе» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.04.2022), «Салернитане» запретили проводить игру с «Удинезе» из-за COVID-19, «Удинезе» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.12.2021)