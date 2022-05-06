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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Верона»: Пандур Ивор — Травма.

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Казале Николо, Чеккерини Федерико — Барак Антонин, Илич Иван, Капрари Джанлука, Лазович Дарко, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Депаоли Фабио, Рецос Панайотис, Фработта Джанлука, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико, Лазанья Кевин.



«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Кессье Франк, Леау Рафаэл, Мессиас Жуниор, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио, Флоренци Алессандро — Бакайоко Тьему, Крунич Раде, Салемакерс Алексис — Диас Браим, Ибрагимович Златан, Ребич Анте.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 25 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Верона» набрали соответственно 11 и 10 очков. Разница мячей +1 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Верона»: 1.74 — 1.49, дома 1.94 — 1.24.

«Милан»: 1.74 — 0.86, в гостях 2.06 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 0:2, 2:2, 1:1, 0:1).