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сегодня, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.07. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена, Рецос Панайотис — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Казале Николо, Чеккерини Федерико — Барак Антонин, Депаоли Фабио, Илич Иван, Капрари Джанлука, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Берарди Алессандро — Коппола Диего, Фработта Джанлука, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико, Лазанья Кевин.



«Наполи»: Оспина Давид — Ди Лоренцо Джованни, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Замбо Ангисса Андре-Франк, Зелински Петр, Лоботка Станислав, Лосано Ирвинг, Элмас Эльхиф — Осимхен Виктор.

Запасные: Марфелла Давиде — Гулям Фаузи, Жуан, Заноли Алессандро — Демме Диего, Руис Фабиан, Унас Адам — Инсинье Лоренцо, Мертенс Дрис, Петанья Андреа, Политано Маттео.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +4.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Верона»: 1.89 — 1.57, дома 2.14 — 1.29.

«Наполи»: 1.75 — 0.71, в гостях 1.86 — 0.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 06 марта), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:1, 3:1, 0:2, 2:0).

«Наполи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:1, 3:1, 0:2, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.95.