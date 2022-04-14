Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.33. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 10.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.
Пропускают матч
«Ювентус»: Локателли Мануэль — Травма, МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Аке Марлей — Травма, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.
«Болонья»: Де Сильвестри Лоренцо — Травма, Майкл Кингсли — Травма спины.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Ювентус»: Щесны Войцех — де Лигт Матийс, Кьеллини Джорджо, Ларангейра Данило, Пеллегрини Эрос — Закариа Денис, Куадрадо Хуан, Мело Артур, Рабьо Адриен — Влахович Душан, Мората Альваро.
Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Бонуччи Леонардо, Де Шильо Маттиа, Ругани Даниэле, Сандро Алекс — Миретти Фабио — Бернардески Федерико, Кин Моизе.
«Болонья»: Скорупски Лукаш — Медель Гари, Сумаоро Адама, Тете Артур — Аэбишер Мишель, Дейкс Митчелл, Сванберг Маттиас, Хики Аарон, Шутен Йерди — Арнаутович Марко, Бэрроу Муса.
Запасные: Барди Франческо — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Касиус Денсо, Мбайе Ибрахима — Виола Николас, Домингес Николас, Сориано Роберто — Виньято Эмануэль, Орсолини Риккардо, Сансоне Никола, Сантандер Федерико.
Форма команд
На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 25 очков.
За последние пять матчей «Ювентус» и «Болонья» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей +5 и 0 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ювентус»: 1.53 — 0.88, дома 1.25 — 0.63.
«Болонья»: 1.10 — 1.42, в гостях 0.93 — 1.73.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Ювентус» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:2, 1:4, 2:0, 0:2, 2:1).
«Ювентус» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 2:1, 2:0, 3:1, 3:0).
«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 1:4, 2:0, 0:2, 2:1).