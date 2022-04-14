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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.33. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 10.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Ювентус»: Локателли Мануэль — Травма, МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Аке Марлей — Травма, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

«Болонья»: Де Сильвестри Лоренцо — Травма, Майкл Кингсли — Травма спины.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Ювентус»: Щесны Войцех — де Лигт Матийс, Кьеллини Джорджо, Ларангейра Данило, Пеллегрини Эрос — Закариа Денис, Куадрадо Хуан, Мело Артур, Рабьо Адриен — Влахович Душан, Мората Альваро.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Бонуччи Леонардо, Де Шильо Маттиа, Ругани Даниэле, Сандро Алекс — Миретти Фабио — Бернардески Федерико, Кин Моизе.



«Болонья»: Скорупски Лукаш — Медель Гари, Сумаоро Адама, Тете Артур — Аэбишер Мишель, Дейкс Митчелл, Сванберг Маттиас, Хики Аарон, Шутен Йерди — Арнаутович Марко, Бэрроу Муса.

Запасные: Барди Франческо — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Касиус Денсо, Мбайе Ибрахима — Виола Николас, Домингес Николас, Сориано Роберто — Виньято Эмануэль, Орсолини Риккардо, Сансоне Никола, Сантандер Федерико.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 25 очков.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Болонья» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей +5 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ювентус»: 1.53 — 0.88, дома 1.25 — 0.63.

«Болонья»: 1.10 — 1.42, в гостях 0.93 — 1.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:2, 1:4, 2:0, 0:2, 2:1).

«Ювентус» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 2:1, 2:0, 3:1, 3:0).

«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 1:4, 2:0, 0:2, 2:1).