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«АЗ Алкмар» — «Аякс» прогноз

вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аякс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«АЗ Алкмар»: Верхюлст Хоби — Травма, Бараси Юсуф — Травма, Дуин Желле — Операция.
«Аякс»: Онана Андре — Травма, Пасвер Ремко — Травма пальца руки, Клайбер Шон — Травма колена, Мазрауи Нуссаир — Травма, Мартинес Лисандро — Травма, Гравенберг Райан — Травма лодыжки, Лабиад Закария — Травма колена, Антони — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «амстердамцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Сырные фермеры» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Аякс» и «АЗ Алкмар» набрали соответственно 15 и 8 очков. Разница мячей +2 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«АЗ Алкмар»: 1.90 — 1.19, дома 2.20 — 1.00.
«Аякс»: 2.87 — 0.48, в гостях 2.13 — 0.47.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:2, 1:2, 2:0, 0:3, 0:1).

«Аякс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 1:2, 2:0, 0:3, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.64.

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