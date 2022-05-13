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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фейеноорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 5.80.

Пропускают матч

«Фейеноорд»: Бейлоу Джастин — Травма ступни.

Форма команд

На данный момент «гордость юга» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Красные» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Фейеноорд» и «Твенте» набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +7 и +6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фейеноорд»: 2.27 — 0.97, дома 2.38 — 0.94.

«Твенте»: 1.61 — 1.09, в гостях 1.56 — 1.44.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 11 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 0:0, 2:2, 1:1, 5:1).

«Фейеноорд» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:1, 5:1, 2:1, 2:0, 5:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:0, 2:2, 1:1, 5:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 4.80.