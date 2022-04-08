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вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Херенвен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.15.

Пропускают матч

«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена, Ван Акен Йост — Травма, Мадсен Николас — Травма.

«Гронинген»: Хоекстра Ян — Травма, Балкер Радинио — Травма, Суслов Томаш — Травма.

Форма команд

На данный момент «гордость севера» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Гронинген» и «Херенвен» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Херенвен»: 0.89 — 1.32, дома 1.00 — 1.50.

«Гронинген»: 1.29 — 1.43, в гостях 1.50 — 1.79.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 0:2, 1:1, 1:1, 1:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:1, 0:2, 1:1, 1:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:2, 1:1, 1:1, 1:1).

«Херенвен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 0:2, 1:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.20.