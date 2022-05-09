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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Камбюр». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 2.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.68.

Пропускают матч

«Камбюр»: Бангура Алекс — Травма, Гуллит Максим — Травма колена, Самбисса Давид — Травма.

«Виллем II»: Мервелд Ринго — Травма, Нуннели Че — Травма колена, Остинг Тейс — Травма.

Форма команд

На данный момент «жёлто-синие» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Трёхцветные» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Виллем II» и «Камбюр» набрали соответственно 6 и 2 очка. Разница мячей -3 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Камбюр»: 1.53 — 2.09, дома 1.75 — 2.13.

«Виллем II»: 0.88 — 1.75, в гостях 0.81 — 2.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 1:1, 3:0, 1:2, 1:1).

«Виллем II» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 1:1, 3:0, 1:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.59.