Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Твенте». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.93. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.90.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.
Пропускают матч
«НЕК Неймеген»: Ван Эйден Ренс — Травма колена, Баррето Эдгар — Травма.
«Твенте»: Ван дер Гоу Эннио — Травма, Пьерье Кик — Травма, Брама Вут — Мышечная травма.
Форма команд
На данный момент «красные» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Хозяева отстают на 20 очков.
За последние пять матчей «Твенте» и «НЕК Неймеген» набрали соответственно 13 и 4 очка. Разница мячей -5 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«НЕК Неймеген»: 1.25 — 1.57, дома 0.92 — 1.38.
«Твенте»: 1.57 — 1.18, в гостях 1.57 — 1.57.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 4:0, 2:0, 3:0, 3:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.92.