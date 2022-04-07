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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Твенте». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.93. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«НЕК Неймеген»: Ван Эйден Ренс — Травма колена, Баррето Эдгар — Травма.

«Твенте»: Ван дер Гоу Эннио — Травма, Пьерье Кик — Травма, Брама Вут — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «красные» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Хозяева отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Твенте» и «НЕК Неймеген» набрали соответственно 13 и 4 очка. Разница мячей -5 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«НЕК Неймеген»: 1.25 — 1.57, дома 0.92 — 1.38.

«Твенте»: 1.57 — 1.18, в гостях 1.57 — 1.57.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 4:0, 2:0, 3:0, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.92.