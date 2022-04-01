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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Спарта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.45.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.62, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена, Нунумете Дьенаро — Травма.

Форма команд

На данный момент «суперфризы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Владыки замка» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Спарта» и «Херенвен» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Спарта»: 0.76 — 1.48, дома 0.86 — 1.36.

«Херенвен»: 0.89 — 1.33, в гостях 0.77 — 1.15.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 1:2, 1:4, 2:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:0, 1:2, 1:4, 2:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.30.