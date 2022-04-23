Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА. Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 2.95.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.02.
Пропускают матч
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Форма команд
На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Армейцы» отстают на 8 очков.
За последние пять матчей «Динамо» и ЦСКА набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +4 и +7 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
ЦСКА: 1.48 — 1.00, дома 1.58 — 0.67.
«Динамо»: 1.80 — 0.96, в гостях 1.92 — 1.08.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с коэффициентом 2.95.
Материалы по матчу
ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2022), Силкин: «В таких дерби не бывает фаворитов», Масалитин: «У ЦСКА наметился спад», Захарян: «ЦСКА – сильная команда», Булыкин: «„Динамо“ не отдаст ЦСКА второе место»
И другие.