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ЦСКА — «Урал» прогноз

15 июля 2022, 18:33
Акинфеев

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА. Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 5.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

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Пять очных встреч

ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 0:1, 2:2, 0:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 5.80.

Материалы по матчу

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Все комментарии

thsyr587r7tv
thsyr587r7tv
15 июля в 21:26
Фаворит матча ЦСКА.
buqu9kp6pr3e
buqu9kp6pr3e
15 июля в 19:24
Фаворит матча ЦСКА.
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