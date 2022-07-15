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15 июля 2022, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА . Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 5.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

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Пять очных встреч

ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 0:1, 2:2, 0:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 5.80.

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