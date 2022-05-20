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20 мая 2022, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.78.

Пропускают матч

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Форма команд

На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Динамо» набрали соответственно 11 и 4 очка. Разница мячей -3 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Динамо»: 1.79 — 1.24, дома 1.71 — 1.00.

«Сочи»: 1.69 — 1.00, в гостях 1.43 — 0.93.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с коэффициентом 3.40.

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