1660825984

сегодня, 15:33

Пропускают матч

«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент хозяева на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Химки» и «Локомотив» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +2 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Химки»: 1.60 — 1.20, дома 1.67 — 1.33.

«Локомотив»: 0.80 — 2.40, в гостях 0.00 — 4.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 0:0, 3:2, 2:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.86.

Материалы по матчу