Пропускают матч
«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.
Форма команд
На данный момент хозяева на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Химки» и «Локомотив» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +2 и -8 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Химки»: 1.60 — 1.20, дома 1.67 — 1.33.
«Локомотив»: 0.80 — 2.40, в гостях 0.00 — 4.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 0:0, 3:2, 2:1, 0:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.86.
Материалы по матчу
Тонущие «Торпедо» и «Локомотив», тяжёлое испытание для «Спартака», перемены в «Урале». Сюжеты 6-го тура, Кукуян рассудит «Динамо» и «Спартак». Назначения арбитров на 6-й тур РПЛ, «Химки» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России. (20.08.2022), Игроков «Локомотива» закрыли на базе до матча с «Химками»