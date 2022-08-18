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«Химки» — «Локомотив» прогноз

сегодня, 15:33
Локомотив (Москва)

Пропускают матч

«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент хозяева на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Химки» и «Локомотив» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +2 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Химки»: 1.60 — 1.20, дома 1.67 — 1.33.
«Локомотив»: 0.80 — 2.40, в гостях 0.00 — 4.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 0:0, 3:2, 2:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.86.

Материалы по матчу

Тонущие «Торпедо» и «Локомотив», тяжёлое испытание для «Спартака», перемены в «Урале». Сюжеты 6-го тура, Кукуян рассудит «Динамо» и «Спартак». Назначения арбитров на 6-й тур РПЛ, «Химки» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России. (20.08.2022), Игроков «Локомотива» закрыли на базе до матча с «Химками»

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ey75rtks6dyz
ey75rtks6dyz
сегодня в 18:38
Фаворит матча «Локомотив»
uqgbu5eqbt3r
uqgbu5eqbt3r
сегодня в 16:10
Победу одержит «Локомотив»
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