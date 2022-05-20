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«Краснодар» — «Ахмат» прогноз

20 мая 2022, 22:33
Краснодар

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Краснодар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 2.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.13, а за «верх» — 1.73.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 8 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Краснодар»: 1.41 — 1.00, дома 1.29 — 0.86.
«Ахмат»: 1.21 — 1.28, в гостях 0.86 — 1.43.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора хозяев 0» с коэффициентом 1.95.

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