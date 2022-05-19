Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Уфа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.90.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.
Пропускают матч
«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.
«Уфа»: Беленов Александр — Травма.
Форма команд
На данный момент хозяева на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 2 очка.
За последние пять матчей «Уфа» и «Рубин» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -9 и 0 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Рубин»: 1.14 — 1.86, дома 1.29 — 1.64.
«Уфа»: 0.93 — 1.34, в гостях 0.79 — 1.57.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:1, 0:3, 3:0, 0:0, 0:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.76.
Материалы по матчу
«Странное назначение на сверхключевой поединок». Слуцкий — об Иванове, Москалёв рассудит «Динамо» и «Сочи» в заключительном туре РПЛ, Слуцкий, Дюпин и Тальби будут раздавать бесплатные билеты на матч «Рубина», Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру с «Уфой»