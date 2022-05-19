1652970787

19 мая 2022, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Уфа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.

«Уфа»: Беленов Александр — Травма.

Форма команд

На данный момент хозяева на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Уфа» и «Рубин» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -9 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Рубин»: 1.14 — 1.86, дома 1.29 — 1.64.

«Уфа»: 0.93 — 1.34, в гостях 0.79 — 1.57.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:1, 0:3, 3:0, 0:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.76.

Материалы по матчу