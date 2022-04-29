Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.95.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.
Пропускают матч
«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия, Промес Квинси — Травма.
«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины, Якуба Денис — Красная карточка.
Форма команд
На данный момент гости на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Спартак» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей +1 и -2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 1.15 — 1.38, дома 1.46 — 1.15.
«Крылья Советов»: 1.27 — 1.15, в гостях 1.00 — 1.38.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Спартак» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:1, 2:0, 1:2, 1:2, 3:1).
«Спартак» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 3:1, 1:0, 1:0, 1:0).
«Спартак» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 2:0, 1:2, 1:2, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.00.
Материалы по матчу
Кавазашвили: «„Спартаку“ деваться некуда. Побеждать нужно 100%», Кечинов: «У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична», Москалёв обслужит «Зенит» и «Локомотив». Назначения судей на 27-й тур РПЛ