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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия, Промес Квинси — Травма.

«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины, Якуба Денис — Красная карточка.

Форма команд

На данный момент гости на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Спартак» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей +1 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Спартак»: 1.15 — 1.38, дома 1.46 — 1.15.

«Крылья Советов»: 1.27 — 1.15, в гостях 1.00 — 1.38.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Спартак» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:1, 2:0, 1:2, 1:2, 3:1).

«Спартак» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 3:1, 1:0, 1:0, 1:0).

«Спартак» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 2:0, 1:2, 1:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.00.

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