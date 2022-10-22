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вчера, 20:33

Пропускают матч

«Зенит»: Одоевский Даниил — Травма.

«Сочи»: Ангбан Викторьен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Сочи» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +15 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Зенит»: 2.77 — 0.38, дома 3.83 — 0.33.

«Сочи»: 1.69 — 1.69, в гостях 1.00 — 2.43.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:0, 1:2, 1:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.80.

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