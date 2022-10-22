Пропускают матч
«Зенит»: Одоевский Даниил — Травма.
«Сочи»: Ангбан Викторьен — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 13 очков.
За последние пять матчей «Зенит» и «Сочи» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +15 и 0 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Зенит»: 2.77 — 0.38, дома 3.83 — 0.33.
«Сочи»: 1.69 — 1.69, в гостях 1.00 — 2.43.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:0, 1:2, 1:2, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.80.
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