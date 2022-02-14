«Аль-Садд» — «Катар СК». Прогноз на матч чемпионата Катара по футболу (17.02.2022)

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вчера, 22:17

17 февраля 2022 года состоится поединок «Аль-Садд — Катар СК». Этот матч пройдет на домашнем стадионе «Аль-Садда». Поединок пройдет в рамках очередного тура чемпионата Катара по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Аль-Садд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.14. Ничейный исход оценивается в 7.50. В победу гостей верят по 15.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.88.

Форма команд

«Аль-Садд» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У коллектива 15 побед, одна ничья и ни одного поражения. Клуб забил 63 гола и пропустил 18 мячей. В последних встречах у «Аль-Садда» все хорошо получается, команда обыграла «Умм-Салаль» со счетом 2:0, а также выиграла у «Аль-Гарафа» 1:5 и взяла три балла с «Аль-Вакрой» 0:6.

«Катар СК» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 балла. У команды шесть побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 21 мяч. В последних встречах «Катар СК» показывает достойную игру и проиграл лишь один раз — «Аль-Гарафа» 2:3. Также были победы над «Аль-Вакрой» 0:1 и над «Умм-Салаль» 1:2.

Информация для ставок

«Катар СК» выиграл три поединка кряду

«Аль-Садд» не проигрывает 18 матчей кряду

«Катар СК» забил пять голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.03. В чемпионате Катара всегда забивают очень много голов, этот поединок не станет исключением. Один только «Аль-Садд» хорош в атаке, поэтому, стоит ожидать от него обилия забитых мячей.