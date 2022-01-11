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«Аль-Сайлия» — «Аль-Араби». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (13.01.2022)

вчера, 16:55

13 января 2022 года «Аль-Сайлия» примет «Аль-Араби» в рамках 14-го тура Чемпионата Катара по футболу. Поединок пройдет на стадионе имени Хамада-бин-Халифа в Дохе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Катаре.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.063.752.16

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Аль-Араби». Поставить на победу клуба из Дохи можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу хозяев поля по 3.20. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.17.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Сайлия» идет на последней, 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять баллов. У коллектива одна победа, две ничьих и десять поражений. Команда забила шесть мячей и пропустила 25 голов. В последних встречах «Аль-Сайлия» уступила «Шамалю» 0:2, а также проиграла «Аль-Садду» 0:2 и «Аль-Гарафе» 3:0. Команда играет в очень плохой футбол и, скорее всего, вылетит из высшего дивизиона Катара.

«Аль-Араби» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 30 пунктов. У команды шесть побед, две ничьих и пять поражений. Коллектив забил 14 голов и пропустил 15 мячей. В последних встречах «Аль-Араби» не радует болельщиков хорошими результатами, команда проиграла «Аль-Духаилю» 2:0, а также уступила «Аль-Вакре» 1:2 и «Умм-Салалю» 0:2.

Информация для ставок

«Аль-Араби» не побеждает шесть игр кряду
«Аль-Сайлия» проиграла четыре матча кряду
У «Аль-Араби» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60. В Катаре забивают очень много голов, этот матч не должен стать исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.69 1.70 2.13
Все комментарии
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вчера в 17:30
Футбольный клуб «Аль-Араби» одержит победу.
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