«Алавес» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.04.2024)

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сегодня, 16:33

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Поверить в победу «Алавеса» можно по коэффициенту 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 2.15.

Форма команд

«Алавес» набрал в последних пяти турах лишь три балла и заметно понизился в турнирной таблице Ла Лиги. Сейчас команда располагается лишь на 15 месте с 32 пунктами, но имеет запас в семь очков перед зоной вылета. В матче на своем поле с нестабильными «матрасниками» у хозяев определенно будут шансы зацепиться за очки. В прошлом туре «Алавес» уступил «Гранаде» (0:2), а ранее проиграл «Реалу» Сосьедад (0:1).

«Атлетико» на днях проиграл в драматическом матче Лиги чемпионов «Боруссии» Дортмунд (2:4) и покинул турнир, вызвав разочарование у болельщиков. В чемпионате Испании подопечные Симеоне идут на четвертом месте с 61 баллом и стараются сохранить свою позицию, чтобы на следующий сезон иметь право выступать в Лиге чемпионов. В недавней встрече Ла Лиги «Атлетико» переиграл на своем поле «Жирону» (3:1).

Информация для ставок

«Алавес» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» проиграл пять из семи последних выездных встреч

Мадридский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей с «Алавесом» при одном поражении

Прогноз

«Атлетико» стоит забыть об обидном вылете из Лиги Чемпионов и набирать очки, чтобы как минимум сохранить четвертое место в Ла Лиге. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.