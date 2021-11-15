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Албания – Андорра. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.11.2021)

15 ноября 2021, 10:48

В последнем туре квалификации на ЧМ-22 сборная Андорры сыграет на выезде с Албанией. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Албания
Андорра
1 : 0
завершен
15 ноября 2021, 22:45
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.1817.76
Фонбет 1.27 5.80 12.00
Мелбет 1.28 6.05 13.50
1XBET 1.27 6.20 13.50
BetBoom 1.24 5.84 12.65

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.18. В случае победы Андорры зайдет коэффициент 16. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.9.

Форма команд

Андорра набрала только шесть очков в этой квалификации за счет двух побед над самым слабым соперником в группе — Сан-Марино. Коллектив не смог составить конкуренцию сильнейшим европейским сборным и останется на пятом месте независимо от результатов предстоящего поединка. В прошлой игре Андорра уступила на своем поле Польше (1:4), а ранее обыграла на выезде Сан-Марино (3:0).

Сборная Албании последними поражениями в двух матчах лишила себя права побороться за место в плей-офф. Коллектив за тур до конца отбора набрал 15 очков и занимает третье место. Команда постарается красиво завершить турнир победой над аутсайдером и оставить приятное впечатление от квалификации. Последние две встречи Албания проиграла Англии (0:5) и Польше (0:1).

Информация для ставок

• Пять последних матчей Албании завершились исходом «обе забьют — нет»
• Андорра проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
• Албания выиграла только три матча из пяти с Андоррой

Прогноз

Большим фаворитом этого матча является Албания, которая уже не имеет шансов выйти на второе место в группе. Сделать ставку на Албанию с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.35 2.12 1.75 1.67 2.25
Мелбет 2.07 1.84
1XBET 1.09 7.83
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shlomo
shlomo
15 ноября в 11:22
Хозяева выиграют этот матч...
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