Албания – Андорра. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.11.2021)

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15 ноября 2021, 10:48

В последнем туре квалификации на ЧМ -22 сборная Андорры сыграет на выезде с Албанией. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.18. В случае победы Андорры зайдет коэффициент 16. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.9.

Форма команд

Андорра набрала только шесть очков в этой квалификации за счет двух побед над самым слабым соперником в группе — Сан-Марино. Коллектив не смог составить конкуренцию сильнейшим европейским сборным и останется на пятом месте независимо от результатов предстоящего поединка. В прошлой игре Андорра уступила на своем поле Польше (1:4), а ранее обыграла на выезде Сан-Марино (3:0).

Сборная Албании последними поражениями в двух матчах лишила себя права побороться за место в плей-офф. Коллектив за тур до конца отбора набрал 15 очков и занимает третье место. Команда постарается красиво завершить турнир победой над аутсайдером и оставить приятное впечатление от квалификации. Последние две встречи Албания проиграла Англии (0:5) и Польше (0:1).

Информация для ставок

• Пять последних матчей Албании завершились исходом «обе забьют — нет»

• Андорра проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

• Албания выиграла только три матча из пяти с Андоррой

Прогноз

Большим фаворитом этого матча является Албания, которая уже не имеет шансов выйти на второе место в группе. Сделать ставку на Албанию с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97.