«Альбасете» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (03.05.2021)

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вчера, 13:28

«Альбасете» примет «Алькоркон» в рамках очередного тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру, которая состоится в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали неуступчивый «Алькоркон». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.85. Также принимаются ставки на ничейный исход по 2.70 и на победу «Альбасете» по 3.00.

Форма команд

«Альбасете» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице Сегунды. Этот клуб набрал 33 пункта. «Альбасете» является одним из претендентов на вылет. Команда выиграла восемь поединков, девять раз играла вничью и проиграла 19 матчей. У клуба 24 забитых и 45 пропущенных мячей.

«Алькоркон» набрал 38 пунктов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла десять поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 18 игр. У клуба 28 забитых и 39 пропущенных.

Информация для ставок

● «Альбасете» выиграл только один матч из последних пяти

● «Алькоркон» не проиграл в трех матчах из последних пяти

● «Альбасете» пропустил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Алькоркона» по коэффициенту 1.40. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.30.

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