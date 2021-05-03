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«Альбасете» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (03.05.2021)

вчера, 13:28

«Альбасете» примет «Алькоркон» в рамках очередного тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру, которая состоится в Испании.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали неуступчивый «Алькоркон». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.85. Также принимаются ставки на ничейный исход по 2.70 и на победу «Альбасете» по 3.00.

Форма команд

«Альбасете» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице Сегунды. Этот клуб набрал 33 пункта. «Альбасете» является одним из претендентов на вылет. Команда выиграла восемь поединков, девять раз играла вничью и проиграла 19 матчей. У клуба 24 забитых и 45 пропущенных мячей.

«Алькоркон» набрал 38 пунктов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла десять поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 18 игр. У клуба 28 забитых и 39 пропущенных.

Информация для ставок

● «Альбасете» выиграл только один матч из последних пяти

● «Алькоркон» не проиграл в трех матчах из последних пяти

● «Альбасете» пропустил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Алькоркона» по коэффициенту 1.40. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.30.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Спартак».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.72 2.18 1.41 2.99
Лига Ставок 1.63 2.19 1.37 2.95
Мелбет 1.38 2.89
1XBET 1.72 2.12 2.18 1.64 1.16 4.64
BetBoom 1.65 2.15 1.39 2.85 1.17 4.70
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:46
Гости не проиграют
shlomo
shlomo
вчера в 13:45
Гости не проиграют в этом матче
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