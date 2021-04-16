«Альбасете» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (18.04.2021)

«Альбасете» сыграет против «Мирандеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды 18 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
завтра, 15:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Альбасете», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.95 и на победу «Мирандеса» за 3.00.
Форма команд
«Альбасете» идет на последнем месте в турнирной таблице — 22-я строчка. У клуба 29 пунктов. В активе этой команды семь побед, восемь ничьих и 19 поражений. В последних играх «Альбасете» играет в футбол очень плохого уровня. Команда не способна сражаться за выживание и может вылететь в Терсеру.
«Мирандес» выглядит гораздо лучше «Альбасете». Команда идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 47 баллов. Команда выиграла 13 поединков, восемь раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. В последних играх «Мирандес» играет не лучшим образом, но все равно забирает очки у своих оппонентов. Поединок против «Альбасете» может стать хорошим шансом обезоружить слабого соперника.
Информация для ставок
- «Альбасете» проиграл четыре игры кряду
- «Мирандес» проиграл в двух матчах из последних пяти
- У «Мирандеса» пять забитых и пять пропущенных в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что в этом поединке будет ничья или победа «Альбасете» — 1.40. Это будет интересный поединок, но обилия забитых мячей здесь ожидать не стоит.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Картахена» — «Тенерифе».