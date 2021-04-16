«Альбасете» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (18.04.2021)

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вчера, 23:16

«Альбасете» сыграет против «Мирандеса» в рамках очередного тура испанской Сегунды 18 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Альбасете», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.95 и на победу «Мирандеса» за 3.00.

Форма команд

«Альбасете» идет на последнем месте в турнирной таблице — 22-я строчка. У клуба 29 пунктов. В активе этой команды семь побед, восемь ничьих и 19 поражений. В последних играх «Альбасете» играет в футбол очень плохого уровня. Команда не способна сражаться за выживание и может вылететь в Терсеру.

«Мирандес» выглядит гораздо лучше «Альбасете». Команда идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 47 баллов. Команда выиграла 13 поединков, восемь раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. В последних играх «Мирандес» играет не лучшим образом, но все равно забирает очки у своих оппонентов. Поединок против «Альбасете» может стать хорошим шансом обезоружить слабого соперника.

Информация для ставок

«Альбасете» проиграл четыре игры кряду

«Мирандес» проиграл в двух матчах из последних пяти

У «Мирандеса» пять забитых и пять пропущенных в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что в этом поединке будет ничья или победа «Альбасете» — 1.40. Это будет интересный поединок, но обилия забитых мячей здесь ожидать не стоит.

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