«Александрия» — «Олимпик»: прогноз на матч чемпионата Украины (14.03.2021)

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вчера, 15:25

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур чемпионата Украины. «Александрия» ждет в гости «Олимпик».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Александрия». Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.93. Победа «Олимпика» оценивается в 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Александрия» занимает шестое место в чемпионате и играет с переменным результатом. При стабильном получении очков в следующих матчах команда имеет шансы побороться за участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Отставание от четвертого места составляет семь очков. В прошлом туре «Александрия» сыграла вничью с «Днепром-1» (1:1), а ранее проиграли «Ворскле» (1:3).

«Олимпик» занимает 8-е место в таблице УПЛ , но не может набрать даже одного очка уже несколько матчей. Команда находится в кризисе, и если продолжит проигрывать, то может резко опуститься в таблице. Последние два тура донецкая команда проиграла «Шахтеру» (0:1) и одному из аутсайдеров «Минаю» (1:2).

Информация для ставок

• «Александрия» выиграла всего два из последних пяти матчей в УПЛ

• «Олимпик» проиграл четыре последних матча в чемпионате Украины

• «Олимпик» выиграл одну встречу из последних семи против «Александрии»

• «Александрия» проиграла на своем поле один из последних девяти официальных поединков

Прогноз

«Олимпик» находится в плохой форме, а привести аргументы в пользу того, что команда добьется положительного результата в этом матче, крайне сложно. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.93 в букмекерской конторе Мелбет.