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«Альмерия» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (24.01.2022)

вчера, 17:05

24 января 2022 года «Альмерия» примет «Эйбар». Этот матч будет сыгран в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Игра пройдет на стадионе «Альмерии». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок, который пройдет на территории Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.384.11
Фонбет 2.05 3.40 3.65
Мелбет 2.10 3.46 3.56
1XBET 2.10 3.46 3.56
BetBoom 2.05 3.43 3.62

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Альмерия». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Эйбара» в 3.80. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Альмерия» идет в нынешнем сезоне Испанской Сегунды на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 пунктов. У команды 14 побед, четыре ничьих и пять поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 17 мячей. В последних матчах «Альмерия» уступила «Луго» со счетом 2:1, сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» 1:1 и проиграла «Картахене» 0:1. Команда играет не лучшим образом и не может похвастаться хорошими результатами.

«Эйбар» идет на третьей строчке в турнирной таблице. У команды — 43 балла в активе. Всего у команды 12 побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 35 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «оружейники» показывают неплохой уровень игры, команда играла вничью с «Реал Овьедо» 1:1, а также выиграла у «Реал Сосьедад Б» 3:2 и победила «Лас-Пальмас» 0:1.

Информация для ставок

  • «Эйбар» проиграл один матч из последних пяти
  • «Альмерия» не побеждает четыре поединка кряду
  • У «Эйбара» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.90. Букмекеры считают, что эти команды способны забить много, они играют в смелый и атакующий футбол. Также можно сделать ставку на то, что «обе команды забьют» и победит «Альмерия» по коэффициенту 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.67 1.65 2.29
Мелбет 1.79 2.13
1XBET 1.79 2.13
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:22
Много голов в матче не будет
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