«Альмерия» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (24.01.2022)

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вчера, 17:05

24 января 2022 года «Альмерия» примет «Эйбар». Этот матч будет сыгран в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Игра пройдет на стадионе «Альмерии». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок, который пройдет на территории Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Альмерия». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Эйбара» в 3.80. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Альмерия» идет в нынешнем сезоне Испанской Сегунды на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 пунктов. У команды 14 побед, четыре ничьих и пять поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 17 мячей. В последних матчах «Альмерия» уступила «Луго» со счетом 2:1, сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» 1:1 и проиграла «Картахене» 0:1. Команда играет не лучшим образом и не может похвастаться хорошими результатами.

«Эйбар» идет на третьей строчке в турнирной таблице. У команды — 43 балла в активе. Всего у команды 12 побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 35 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «оружейники» показывают неплохой уровень игры, команда играла вничью с «Реал Овьедо» 1:1, а также выиграла у «Реал Сосьедад Б» 3:2 и победила «Лас-Пальмас» 0:1.

Информация для ставок

«Эйбар» проиграл один матч из последних пяти

«Альмерия» не побеждает четыре поединка кряду

У «Эйбара» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.90. Букмекеры считают, что эти команды способны забить много, они играют в смелый и атакующий футбол. Также можно сделать ставку на то, что «обе команды забьют» и победит «Альмерия» по коэффициенту 3.90.