«Альмерия» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Примеры (25.02.2022)

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вчера, 16:56

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Альмерия — Фуэнлабрада». Игра пройдет на домашнем стадионе «Альмерии» в рамках очередного тура Сегунды в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Альмерия». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа гостей в 6.70. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 2.20.

Форма команд

«Альмерия» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 55 баллов. У коллектива 17 побед, четыре ничьих и семь поражений. Эта команда забила 44 мяча и пропустила 22 гола. В последних встречах «Альмерия» играет очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы, которые позволяют ей держаться в топ-2 турнирной таблице. Команда обыграла «Мирандес» со счетом 2:1, а также «Малагу» 0:1 и «Ибицу» 2:0.

«Фуэнлабрада» идет в нынешнем сезоне на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У коллектива четыре победы, 14 ничьих и десять поражений. «Фуэнлабрада» забила 22 гола и пропустила 33 мяча. В последних встречах этот коллектив не может похвастаться хорошим уровнем игры и регулярно теряет очки — ничья с «Алькорконом» 2:2, а также 0:0 с «Эйбаром» и 0:0 с «Вальядолидом».

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» не может выиграть вот уже четыре игры кряду

«Альмерия» выиграла три матча кряду

У «Фуэнлабрады» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и победит «Альмерия» по коэффициенту 2.25. «Альмерия» в хорошей форме и побеждает уже три матча кряду, скорее всего, это будет четвертая победа подряд.