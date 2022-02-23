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«Альмерия» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Примеры (25.02.2022)

вчера, 16:56
Альмерия

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Альмерия — Фуэнлабрада». Игра пройдет на домашнем стадионе «Альмерии» в рамках очередного тура Сегунды в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.543.986.98
Фонбет 1.50 4.10 6.80
Мелбет 1.56 4.04 6.30
BetBoom 1.53 3.88 6.97

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Альмерия». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа гостей в 6.70. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 2.20.

Форма команд

«Альмерия» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 55 баллов. У коллектива 17 побед, четыре ничьих и семь поражений. Эта команда забила 44 мяча и пропустила 22 гола. В последних встречах «Альмерия» играет очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы, которые позволяют ей держаться в топ-2 турнирной таблице. Команда обыграла «Мирандес» со счетом 2:1, а также «Малагу» 0:1 и «Ибицу» 2:0.

«Фуэнлабрада» идет в нынешнем сезоне на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У коллектива четыре победы, 14 ничьих и десять поражений. «Фуэнлабрада» забила 22 гола и пропустила 33 мяча. В последних встречах этот коллектив не может похвастаться хорошим уровнем игры и регулярно теряет очки — ничья с «Алькорконом» 2:2, а также 0:0 с «Эйбаром» и 0:0 с «Вальядолидом».

Информация для ставок

  • «Фуэнлабрада» не может выиграть вот уже четыре игры кряду
  • «Альмерия» выиграла три матча кряду
  • У «Фуэнлабрады» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и победит «Альмерия» по коэффициенту 2.25. «Альмерия» в хорошей форме и побеждает уже три матча кряду, скорее всего, это будет четвертая победа подряд.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.63 1.71 2.18
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.77 2.16
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 17:46
Альмерия очень мощно начала сезон. Выглядела на голову сильнее конкурентов. Почти ни у кого не возникало сомнений, что команда выйдет в Примеру. Но в начале года произошел серьезный кризис. Альмерия не могла победить 5 туров, проиграв 4 матча. Конкуренты этим воспользовались, и Альмерия лишилась лидерства. А вот Фуэнлабрада из крепкого середняка опустилась до статуса аутсайдера. Сейчас занимает 20 место набрав 26 очков. Это зона вылета, так что Фуэнлабрада в опасном положении. Последние матчи проводит очень неуступчиво. В 5 матчах потерпели только 1 поражение, 1 матч выиграли, и трижды сыграли вничью. При чем, соперники были очень серьёзные. Мое мнение, Альмерия похоже преодолела кризис. Одержав 3 победы подряд, захочет продлить эту серию. Ставлю на победу хозяев.
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