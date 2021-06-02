«Амазулу» — «Морока Своллоус». Прогноз на матч чемпионата ЮАР (02.06.2021)

«Амазулу» сыграет дома против «Морока Своллоус» в 24-м туре Премьер-Лиги ЮАР. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
|
- : -
сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Амазулу» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Победа «Морока Своллоус» оценивается в 2.9, ничейный исход представлен таким же коэффициентом.
Форма команд
«Амазулу» расположился на второй строчке в турнирной таблице с 50 баллами в активе. Команда выиграла 14 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла в 6 матчах. На счету клуба 37 забитых и 23 пропущенных мячей в этом сезоне Премьер-Лиги. «Амазулу» неудачно провёл последние матчи, потерпев два поражения с минимальным счетом.
«Морока Своллоус» набрал 43 очка и находится на пятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 8 побед, 19 ничьих и 1 поражение. В нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги команда забила 30 голов и пропустила 21 мяч. «Морока Своллоус» продолжает набирать очки благодаря ничейным результатам. Таким исходом завершились последние 7 матчей команды.
Информация для ставок
- «Амазулу» выиграл три матча из последних пяти
- «Своллоус» не проигрывает 11 матчей кряду
- «Амазулу» забил восемь мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — ничейный исход или победа «Амазулу» по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на чётный тотал по коэффициенту 1.83.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч южноамериканского отбора ЧМ-2022 Боливия — Венесуэла.