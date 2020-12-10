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«Андерлехт» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.12.2020)

10 декабря 2020, 07:37
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В 16-м туре чемпионата Бельгии между собой сыграют «Андерлехт» и «Генк». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

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Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет не выделяет очевидного фаворита в матче, который состоится на стадионе «Лотто-Парк». Сделать ставку на победу «Андерлехта» можно с коэффициентом 2.65, отдать предпочтение гостевой виктории «Генка» можно за 2.53. Ставки на ничейный исход встречи принимаются с котировкой 3.64.

Линия БК также склоняется в пользу результативного поединка. За исход ТБ (2,5) предлагается коэффициент 1.70, ТМ (2,5) – 2.19.

Форма команд

«Андерлехт» не может выиграть в четырех последних турах чемпионата Бельгии. Команда три раза сыграла вничью, а также проиграла в гостях «Беерсхоту» (1:2). 4 декабря хозяева разделили очки в гостях с «Зюльте-Варегем» (2:2). С 23 очками на счету «Андерлехт» занимает восьмое место в турнирной таблице, а отставание от ТОП-4 составляет пять зачетных пунктов.

«Генк» лидирует в Высшей лиге. В пятнадцати турах команда одержала девять побед, четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. В семи последних матчах чемпионата гости набирали максимум очков, а в прошлом туре им удалось разгромить на своем поле «Антверпен» (4:2). Атака «Генка» наиграла на 35 забитых голов, а защита пропустила двадцать мячей.

Информация для ставок

  • «Андерлехт» не проигрывал в домашних матчах текущего сезона чемпионата Бельгии – три победы и четыре ничьи
  • «Генк» выиграл три предыдущих гостевых поединка в Высшей лиге
  • «Генк» выиграл три из пяти прошлых очных встреч с соперником
  • В семи предыдущих матчах «Генка» проходила ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Генк» набрал хорошую форму, но сегодня ему будет противостоять неуступчивый и мотивированный соперник. На домашнем стадионе «Андерлехт» играет успешно, что показывает статистика.

Учитывая приверженность команд атаковать, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2,5) с коэффициентом 1.70 по линии букмекерской конторы Мелбет.

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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
10 декабря в 08:33
1:2 генк
shlomo
shlomo
10 декабря в 07:46
Результативная ничейка
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