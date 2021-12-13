«Андерлехт» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.12.2021)

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сегодня, 17:09

В 19-м туре чемпионата Бельгии «Андерлехт» ждет в гости «Сент-Трюйден». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 6.6, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.42. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.9.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей по 1.93. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 3 мячей по 1.91.

Форма команд

«Андерлехт» в последних нескольких матчах уверенно добивался побед и вышел на пятое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 31 балл и стремится к более высоким позициям. Матч с середняком чемпионата Бельгии обещает быть сложным и напряженным. Последние два матча «Андерлехт» выиграл у «Серен Юнайтед» (5:0) и «Зюлте-Варегем» (3:2).

«Сент-Трюйден» в последних трех поединках не набрал ни одного очка, что очень обеспокоило болельщиков и руководство. Коллектив набрал 21 балл и держится в середине турнирной таблицы на достаточно безопасном расстоянии. В прошлой игре «Сент-Трюйден» проиграл «Серкль Брюгге» (1:2), а немного ранее с тем же счетом уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2).

Информация для ставок

«Андерлехт» проиграл только один матч из десяти последних встреч, а «Сент Трюйден» уступил в шести поединках

Десять последних матчей «Андерлехта» на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

«Андерлехт» выиграл четыре из шести последних матчей с «Сент-Трюйденом»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Андерлехт» сможет продлить свою приятную победную серию. Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.14.