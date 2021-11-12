ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Европа

Англия – Албания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

12 ноября 2021, 17:21

В рамках квалификации ЧМ-2022 к Англии приедет сборная Албании. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия
Албания
5 : 0
завершен
12 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1110.2128.03
Фонбет 1.15 8.00 18.00
Мелбет 1.16 8.52 20.00
1XBET 1.18 8.30 21.00
BetBoom 1.14 7.34 22.53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.12. Ничейный результат котируется по коэффициенту 8.4, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 40.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 2.06. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3 по коэффициенту 1.81. Ставка на «обе забьют» составляет 2.95.

Форма команд

Сборная Англии еще не гарантировала себе первое место в группе, но имеет самые большие шансы его занять. После восьми туров команда имеет в своем активе 20 очков. Победа в предстоящем поединке сделает ее недосягаемой для конкурентов. Коллектив пропустил всего три мяча в этой квалификации, что говорит о хорошей защитной линии и надежном вратаре. Последние две встречи сборной Англии завершились ничьей с Венгрией (1:1) и разгромом Андорры (5:0).

Албания проводит отличную квалификацию, на данный момент сборная занимает третье место с 15 очками. Команда набрала девять очков в пяти последних турах и имеет разницу мячей (11:7) за весь турнир. В прошлой игре Албания проиграла на своем поле Польше (0:1), а ранее оказалась сильнее Венгрии (1:0).

Информация для ставок

  • Сборная Англии проиграла только один матч из десяти последних, а Албания потерпела четыре поражения
  • Англия забивала в 13 из 15 домашних матчей во всех турнирах
  • Семь из десяти выездных поединков Албании закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Англия выиграла все пять последних поединков с Албанией

Прогноз

Сборная Англии является очевидным фаворитом этого поединка и, вероятнее всего, сможет одержать победу с весомым преимуществом. Сделать ставку на победу Англии с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.62 1.30 2.33 1.63 1.80 2.07
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.18 1.80
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
12 ноября в 20:58
Победа сборной команды Англии и Европейский гандикап хозяев (-2)
6evsa5knu6fj
6evsa5knu6fj
12 ноября в 17:29
Англия выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100