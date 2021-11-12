Англия – Албания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

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12 ноября 2021, 17:21

В рамках квалификации ЧМ -2022 к Англии приедет сборная Албании. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.12. Ничейный результат котируется по коэффициенту 8.4, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 40.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 2.06. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3 по коэффициенту 1.81. Ставка на «обе забьют» составляет 2.95.

Форма команд

Сборная Англии еще не гарантировала себе первое место в группе, но имеет самые большие шансы его занять. После восьми туров команда имеет в своем активе 20 очков. Победа в предстоящем поединке сделает ее недосягаемой для конкурентов. Коллектив пропустил всего три мяча в этой квалификации, что говорит о хорошей защитной линии и надежном вратаре. Последние две встречи сборной Англии завершились ничьей с Венгрией (1:1) и разгромом Андорры (5:0).

Албания проводит отличную квалификацию, на данный момент сборная занимает третье место с 15 очками. Команда набрала девять очков в пяти последних турах и имеет разницу мячей (11:7) за весь турнир. В прошлой игре Албания проиграла на своем поле Польше (0:1), а ранее оказалась сильнее Венгрии (1:0).

Информация для ставок

Сборная Англии проиграла только один матч из десяти последних, а Албания потерпела четыре поражения

Англия забивала в 13 из 15 домашних матчей во всех турнирах

Семь из десяти выездных поединков Албании закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Англия выиграла все пять последних поединков с Албанией

Прогноз

Сборная Англии является очевидным фаворитом этого поединка и, вероятнее всего, сможет одержать победу с весомым преимуществом. Сделать ставку на победу Англии с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.