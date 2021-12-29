«Блэкберн» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2021)

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29 декабря 2021, 15:45

29 декабря 2021 года «Блэкберн» примет «Барнсли» в рамках 25-го тура Чемпионшипа в Англии. Поединок состоится на стадионе «Эвуд Парк» в Блэкберне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Блэкберн». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.95, а победа «Барнсли» идёт по коэффициенту 5.20.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Блэкберн» в нынешнем сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице и имеет 42 балла в активе. У клуба 12 побед, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 41 мяч и пропустил 27 голов. В последних встречах «Роверс» показывает удивительную игру, команда только побеждает — победы над «Бирмингемом», «Борнмутом» и «Престоном».

«Барнсли» в этом сезоне идет на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 15 мячей и пропустил 34 гола. В последних матчах «Барнсли» сыграл вничью с «Вест Бромвичем», а также уступил «Престону» и поделил очки с «Хаддерсфилдом».

Информация для ставок

«Барнсли» не побеждает вот уже семь игр кряду

«Блэкберн» не проигрывает семь игр подряд

У «Барнсли» два забитых мяча за три последних матча

Прогноз

Букмекеры Фонбет считают, что в этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45. Фаворит матча — «Блэкберн». Хозяева не проигрывают семь матчей кряду, а гости не побеждают семь игр подряд. Также «Роверс» очень много забивают, особенно в последних матчах.