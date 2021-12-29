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«Блэкберн» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2021)

29 декабря 2021, 15:45
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29 декабря 2021 года «Блэкберн» примет «Барнсли» в рамках 25-го тура Чемпионшипа в Англии. Поединок состоится на стадионе «Эвуд Парк» в Блэкберне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.604.136.04
Фонбет 1.60 3.90 5.80
Мелбет 1.73 3.81 5.25
1XBET 1.55 4.14 5.75
BetBoom 1.74 3.72 4.88

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Блэкберн». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.95, а победа «Барнсли» идёт по коэффициенту 5.20.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Блэкберн» в нынешнем сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице и имеет 42 балла в активе. У клуба 12 побед, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 41 мяч и пропустил 27 голов. В последних встречах «Роверс» показывает удивительную игру, команда только побеждает — победы над «Бирмингемом», «Борнмутом» и «Престоном».

«Барнсли» в этом сезоне идет на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 15 мячей и пропустил 34 гола. В последних матчах «Барнсли» сыграл вничью с «Вест Бромвичем», а также уступил «Престону» и поделил очки с «Хаддерсфилдом».

Информация для ставок

  • «Барнсли» не побеждает вот уже семь игр кряду
  • «Блэкберн» не проигрывает семь игр подряд
  • У «Барнсли» два забитых мяча за три последних матча

Прогноз

Букмекеры Фонбет считают, что в этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45. Фаворит матча — «Блэкберн». Хозяева не проигрывают семь матчей кряду, а гости не побеждают семь игр подряд. Также «Роверс» очень много забивают, особенно в последних матчах.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.93 1.95 1.52 2.71
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 2.72 1.48
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Gahi
Gahi
29 декабря 2021 в 20:36
Победа команды "Блэкберн" в этом матче. Удачи
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