«Халл Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2021)

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25 декабря 2021, 00:48

26 декабря состоится поединок «Халл Сити» — «Блэкберн». Матч пройдет в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Блэкберн». Поставить на победу «Роверс» можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев в 3.05.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Халл Сити» идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 пункта. В последних встречах «Халл Сити» выглядит не лучшим образом — поражение от «Ноттингем Форест» 1:2, ничья с «Бристоль Сити» 2:2 и еще одна потеря очков с «Редингом» 1:1.

«Блэкберн Роверс» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого коллектива 42 балла. В последних встречах «Блэкберн» показывает очень хороший футбол — победы над «Бирмингемом» 4:0, «Борнмутом» 2:0 и «Престоном» 1:0.

Информация для ставок

«Блэкберн Роверс» не проигрывает семь игр кряду

«Халл Сити» не побеждает три поединка подряд

«Блэкберн» забил семь мячей и не пропустил ни одного гола в последних трех матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Блэкберн» выиграет — коэффициент 4.60. «Халл Сити» и «Блэкберн» могут друг другу забить, даже несмотря на то, что «Роверс» в последнее время не пропускает, эта серия рано или поздно оборвется. У «Халла» хватит навыков, чтобы взломать оборону соперника.