«Ковентри Сити» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2021)

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29 декабря 2021, 00:18

«Ковентри Сити» примет «Миллуолл» в рамках 25-го тура Чемпионшипа Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом этого поединка «Ковентри Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Миллуолла» в 3.95.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 34 пункта. У команды девять побед, семь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 29 и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Ковентри Сити» выглядит не лучшим образом, у клуба ничья против «Хаддерсфилда» (1:1), поражение от «Вест Бромвича» (1:2) и потеря очков с «Борнмутом» (2:2).

«Миллуолл» идет на 12-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 30 баллов. У команды семь побед, девять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 24 гола и столько же пропустил. В последних матчах «Миллуолл» уступил «Питерборо Юнайтед» (2:1), а также выиграл у «Бирмингема» (3:1) и проиграл «Халл Сити» (2:1).

Информация для ставок

«Миллуолл» выиграл один матч из последних пяти

«Ковентри Сити» не побеждает пять игр кряду

У «Миллуолла» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Миллуолла“» по коэффициенту 1.82. В последних матчах команда выглядит собранной и способной бороться за высокие места. «Ковентри» будет очень тяжело играть против такого клуба.