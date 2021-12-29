«Ковентри Сити» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2021)

«Ковентри Сити» примет «Миллуолл» в рамках 25-го тура Чемпионшипа Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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0 : 1
завершен
29 декабря 2021, 22:45
среда
Ставки букмекеров
Букмекеры считают фаворитом этого поединка «Ковентри Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Миллуолла» в 3.95.
В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 34 пункта. У команды девять побед, семь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 29 и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Ковентри Сити» выглядит не лучшим образом, у клуба ничья против «Хаддерсфилда» (1:1), поражение от «Вест Бромвича» (1:2) и потеря очков с «Борнмутом» (2:2).
«Миллуолл» идет на 12-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 30 баллов. У команды семь побед, девять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 24 гола и столько же пропустил. В последних матчах «Миллуолл» уступил «Питерборо Юнайтед» (2:1), а также выиграл у «Бирмингема» (3:1) и проиграл «Халл Сити» (2:1).
Информация для ставок
- «Миллуолл» выиграл один матч из последних пяти
- «Ковентри Сити» не побеждает пять игр кряду
- У «Миллуолла» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Миллуолла“» по коэффициенту 1.82. В последних матчах команда выглядит собранной и способной бороться за высокие места. «Ковентри» будет очень тяжело играть против такого клуба.