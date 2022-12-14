«Престон» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

1670999180

вчера, 09:26

Ставки букмекеров

У команд практические равные шансы на успех в грядущем противостоянии. Победа «Престона» играется по коэффициенту 2.50, а вероятность победы КПР букмекеры оценили в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.20.

Линия букмекерской компании Лига Ставок также движется в пользу низового исхода в этом поединке. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Престон» в предыдущем туре лиги зафиксировал девятую победу, одолев в гостях «Блэкберн» (4:1). Этим результатом команда реабилитировалась за поражение от «Миллуолла», которое стало для нее шестым в чемпионате.

Выделим, что «Престон» удерживается в зоне плей-офф, занимая шестое место рейтинга. Домашние матчи в Чемпионшипе команда провела следующим образом: три победы, четыре ничейных матча и четыре поражения.

КПР столкнулся с кризисом, который повлек за собой тренерскую отставку и четыре поражения подряд. Эти команды откинули лондонский клуб на девятое место турнирной таблицы и лишили возможности находится в зоне плей-офф.

В предыдущем туре Чемпионшипа футболисты КПР крупно проиграли на своем поле «Бернли» (0:3). В гостях команда проявила себя так: четыре победы, две ничьи и пять проигрышей.

Информация для ставок

«Престон» выиграл в 4 из последних 5 матчей лиги

КПР проиграл в 3 из прошлых 4 гостевых матчей чемпионата

проиграл в 3 из прошлых 4 гостевых матчей чемпионата «Престон» не проигрывал в 3 из предыдущих 4 матчей против КПР

Прогноз