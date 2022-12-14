«Престон» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

Ставки букмекеров
У команд практические равные шансы на успех в грядущем противостоянии. Победа «Престона» играется по коэффициенту 2.50, а вероятность победы КПР букмекеры оценили в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.20.
|
- : -
17 декабря 2022, 18:00
суббота
Линия букмекерской компании Лига Ставок также движется в пользу низового исхода в этом поединке. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.20.
Форма команд
«Престон» в предыдущем туре лиги зафиксировал девятую победу, одолев в гостях «Блэкберн» (4:1). Этим результатом команда реабилитировалась за поражение от «Миллуолла», которое стало для нее шестым в чемпионате.
Выделим, что «Престон» удерживается в зоне плей-офф, занимая шестое место рейтинга. Домашние матчи в Чемпионшипе команда провела следующим образом: три победы, четыре ничейных матча и четыре поражения.
КПР столкнулся с кризисом, который повлек за собой тренерскую отставку и четыре поражения подряд. Эти команды откинули лондонский клуб на девятое место турнирной таблицы и лишили возможности находится в зоне плей-офф.
В предыдущем туре Чемпионшипа футболисты КПР крупно проиграли на своем поле «Бернли» (0:3). В гостях команда проявила себя так: четыре победы, две ничьи и пять проигрышей.
Информация для ставок
- «Престон» выиграл в 4 из последних 5 матчей лиги
- КПР проиграл в 3 из прошлых 4 гостевых матчей чемпионата
- «Престон» не проигрывал в 3 из предыдущих 4 матчей против КПР
Прогноз
В этом матче мы предлагаем отдать предпочтение хозяевам поля. «Престон» находится в отличной форме, чего не скажешь про КПР. Ставим на нулевую фору «Престона» по котировке 1.78 в БК Лига Ставок.