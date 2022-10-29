«Престон» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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вчера, 08:33

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче букмекеры не видят. Поставить на победу «Престона» можно по коэффициенту 2.80, ничья оценивается в 3.00, а победа «Мидлсбро» доступна по котировке 2.75.

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что «Престон» и «Мидлсбро» не превысят отметку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.61, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Престон» находится на 13-м месте чемпионата. Сыграв 17 матчей в сезоне, клуб накопил 22 очка, что позволяет опережать зону вылета на пять баллов. Рассмотрим, как клуб проявил себя в пяти прошлых турах: здесь футболисты «Престона» отметились победными встречами с «Хаддерсфилдом» (1:0) и «Норвичем» (3:2), а также зафиксировали три поражения – от «Бристоль Сити» (1:2), «Сток Сити» (0:2) и «Блэкпула» (2:4).

«Мидлсбро» находится на 21-й строчке лиги. Заработав 17 очков за 16 туров, клуб опережает зону прямого вылета по дополнительным показателям. Анализируем, как гости предстоящего матча выступили в пяти прошлых турах Чемпионшипа: в отчетный период футболисты «Мидлсбро» обыграли «Уиган» (4:1) и «Бирмингем» (1:0), сыграли вничью с «Хаддерсфилдом» (0:0), а также уступили «Блэкберну» (1:2) и «Миллуоллу» (0:2).

Информация для ставок

«Престон» выиграл в 3 из прошлых 4 матчей с «Мидлсбро»

«Мидлсбро» проиграл в 4 из последних 5 гостевых матчей лиги

«Престон» забивал минимум три гола в 2 прошлых матчах с «Мидлсбро» на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что у «Престона» есть хорошие шансы заработать три очка в домашней игре с «Мидлсбро». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.