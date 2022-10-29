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«Престон» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

вчера, 08:33
Престон

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче букмекеры не видят. Поставить на победу «Престона» можно по коэффициенту 2.80, ничья оценивается в 3.00, а победа «Мидлсбро» доступна по котировке 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.823.202.73
Лига Ставок 2.70 3.05 2.60
Мелбет 2.76 3.14 2.71
1XBET 2.76 3.14 2.71

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что «Престон» и «Мидлсбро» не превысят отметку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Престон» находится на 13-м месте чемпионата. Сыграв 17 матчей в сезоне, клуб накопил 22 очка, что позволяет опережать зону вылета на пять баллов. Рассмотрим, как клуб проявил себя в пяти прошлых турах: здесь футболисты «Престона» отметились победными встречами с «Хаддерсфилдом» (1:0) и «Норвичем» (3:2), а также зафиксировали три поражения – от «Бристоль Сити» (1:2), «Сток Сити» (0:2) и «Блэкпула» (2:4).

«Мидлсбро» находится на 21-й строчке лиги. Заработав 17 очков за 16 туров, клуб опережает зону прямого вылета по дополнительным показателям. Анализируем, как гости предстоящего матча выступили в пяти прошлых турах Чемпионшипа: в отчетный период футболисты «Мидлсбро» обыграли «Уиган» (4:1) и «Бирмингем» (1:0), сыграли вничью с «Хаддерсфилдом» (0:0), а также уступили «Блэкберну» (1:2) и «Миллуоллу» (0:2).

Информация для ставок

  • «Престон» выиграл в 3 из прошлых 4 матчей с «Мидлсбро»
  • «Мидлсбро» проиграл в 4 из последних 5 гостевых матчей лиги
  • «Престон» забивал минимум три гола в 2 прошлых матчах с «Мидлсбро» на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что у «Престона» есть хорошие шансы заработать три очка в домашней игре с «Мидлсбро». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.65 2.33
Лига Ставок 2.12 1.64 1.60 2.18
Мелбет 1.65 2.32
1XBET 3.40 1.34
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
вчера в 16:09
победа Мидлсбро
shlomo
shlomo
вчера в 12:23
Престон не проиграет этот матч
Гость
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