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«Норвич» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

24 декабря 2021, 09:06

26 декабря 2021 года «Норвич» примет «Арсенал» в рамках 19-го тура Премьер-лиги Англии. Этот поединок состоится на стадионе «Карроу Роуд» в Норвиче. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.405.131.38
Фонбет 6.80 4.40 1.48
Мелбет 7.14 4.55 1.49
1XBET 7.10 4.94 1.49
BetBoom 6.60 4.40 1.53

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 4.70, а победа хозяев в 7.40.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Норвич» идет на 20-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В активе клуба десять баллов. В последних встречах «Норвич» выглядит очень плохо, у клуба поражение в игре против «Астон Виллы» 0:2, ноль баллов с «Манчестер Юнайтед» — 0:1, а также фиаско в поединке с «Тоттенхэмом» — 0:3.

«Арсенал» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 32 пункта. «Арсенал» в последних встречах чувствует себя очень хорошо, команда под руководством Микеля Артеты выиграла у «Лидса» 4:1, «Вест Хэма» 2:0 и «Саутгемптона» 3:0.

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл четыре поединка кряду
  • «Норвич» не может победить вот уже пять игр кряду
  • У «Арсенала» 11 забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на «обе команды забьют и победит „Арсенал“» по коэффициенту 3.05. Несмотря на то, что «Арсенал» в последних матчах очень часто побеждает, клуб много пропускает, поэтому в гол «Норвича» можно и поверить. Ставка выглядит идеальной.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.44 1.33 2.15 1.74 1.68 2.25
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 4.71 1.21
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Gahi
Gahi
24 декабря 2021 в 09:29
Победа команды "Арсенал" в этом матче. Удачи
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