«Норвич» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

1640325967

24 декабря 2021, 09:06

26 декабря 2021 года «Норвич» примет «Арсенал» в рамках 19-го тура Премьер-лиги Англии. Этот поединок состоится на стадионе «Карроу Роуд» в Норвиче. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 4.70, а победа хозяев в 7.40.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Норвич» идет на 20-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В активе клуба десять баллов. В последних встречах «Норвич» выглядит очень плохо, у клуба поражение в игре против «Астон Виллы» 0:2, ноль баллов с «Манчестер Юнайтед» — 0:1, а также фиаско в поединке с «Тоттенхэмом» — 0:3.

«Арсенал» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 32 пункта. «Арсенал» в последних встречах чувствует себя очень хорошо, команда под руководством Микеля Артеты выиграла у «Лидса» 4:1, «Вест Хэма» 2:0 и «Саутгемптона» 3:0.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл четыре поединка кряду

«Норвич» не может победить вот уже пять игр кряду

У «Арсенала» 11 забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на «обе команды забьют и победит „Арсенал“» по коэффициенту 3.05. Несмотря на то, что «Арсенал» в последних матчах очень часто побеждает, клуб много пропускает, поэтому в гол «Норвича» можно и поверить. Ставка выглядит идеальной.