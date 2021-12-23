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«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

23 декабря 2021, 22:59

«Вест Хэм» играет против «Саутгемптона» в рамках 19-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.694.23
Фонбет 1.90 3.70 4.00
BetBoom 1.96 3.65 4.05

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Саутгемптона» в 4.20.

Форма команд

«Вест Хэм» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. У команды восемь побед, четыре ничьих и пять поражений. Коллектив из столицы Великобритании забил 28 мячей и пропустил 21 гол.

«Саутгемптон» идет в этом сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды три победы, восемь ничьих и шесть поражений. «Святые» забили 16 мячей и пропустили 26 голов.

Информация для ставок

● «Саутгемптон» не побеждает шесть игр кряду
● «Вест Хэм» не может выиграть вот уже четыре поединка кряду
● «Саутгемптон» три забитых мяча в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Саутгемптона“». Букмекеры Фонбет считают, что «святые» (по коэффициенту 1.95) могут заработать хотя бы 1 балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.32 1.35 2.13 1.76 1.67 2.28
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