«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

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23 декабря 2021, 22:59

«Вест Хэм» играет против «Саутгемптона» в рамках 19-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Саутгемптона» в 4.20.

Форма команд

«Вест Хэм» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. У команды восемь побед, четыре ничьих и пять поражений. Коллектив из столицы Великобритании забил 28 мячей и пропустил 21 гол.

«Саутгемптон» идет в этом сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды три победы, восемь ничьих и шесть поражений. «Святые» забили 16 мячей и пропустили 26 голов.

Информация для ставок

● «Саутгемптон» не побеждает шесть игр кряду

● «Вест Хэм» не может выиграть вот уже четыре поединка кряду

● «Саутгемптон» три забитых мяча в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Саутгемптона“». Букмекеры Фонбет считают, что «святые» (по коэффициенту 1.95) могут заработать хотя бы 1 балл.