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Англия – Сан-Марино. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

вчера, 03:59

В 1-м туре группы I европейского отбора ЧМ-2022 Англия примет сборную Сан-Марино. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.00 35.00 80.00
Фонбет 1.01 50.00 200.00
Мелбет 1.01 34.00 77.00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают безоговорочное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимаются коэффициенты только с форой от (-5.5.) по 1.36. Ничейный результат представлен коэффициентом 60, а победа гостей принесет выигрыш по коэффициенту 101.

Тотал больше 7 голов представлен котировкой 1.84. Тотал меньше 7 мячей оценивается в 2.04. Сделать ставку «обе забьют» можно по коэффициенту 7.9.

Форма команд

Англии всегда пророчат самые высокие места на турнирах, но сборной не всегда удается держать высокий уровень, и иногда у команды случаются осечки. Тем не менее в этом матче у англичан слишком слабый соперник, поэтому никто не сомневается в победе хозяев поля. В последних официальных матчах Англия победила Исландию (4:0) и потерпела поражение от Бельгии (0:2) в рамках Лиги Наций.

Сан-Марино — очень маленькое государство, практически не имеющее профессиональных футболистов, поэтому серьезное сопротивление команда оказать не сможет. Лучшими результатами Сан-Марино являются ничейные результаты с такими же сборными-карликами. В последних двух матчах команда уступила Латвии (0:3) и сыграла вничью с Гибралтаром (0:0).

Информация для ставок

  • Сборная Сан-Марино последний раз забивала гол семь матчей назад
  • Англия выиграла на своем поле девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • В четырех последних матчах англичан сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • Англия выиграла шесть последних матчей у Сан-Марино с общей разницей мячей 37-1

Прогноз

Сложно рассматривать другие результаты кроме крупной победы сборной Англии в этом поединке. Предположим, что англичане постараются забить больше семи мячей в ворота соперника. Сделать ставку на ТБ 7 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 23.00 1.01
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является сборная Англия
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