Англия – Сан-Марино. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

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вчера, 03:59

В 1-м туре группы I европейского отбора ЧМ -2022 Англия примет сборную Сан-Марино. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают безоговорочное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимаются коэффициенты только с форой от (-5.5.) по 1.36. Ничейный результат представлен коэффициентом 60, а победа гостей принесет выигрыш по коэффициенту 101.

Тотал больше 7 голов представлен котировкой 1.84. Тотал меньше 7 мячей оценивается в 2.04. Сделать ставку «обе забьют» можно по коэффициенту 7.9.

Форма команд

Англии всегда пророчат самые высокие места на турнирах, но сборной не всегда удается держать высокий уровень, и иногда у команды случаются осечки. Тем не менее в этом матче у англичан слишком слабый соперник, поэтому никто не сомневается в победе хозяев поля. В последних официальных матчах Англия победила Исландию (4:0) и потерпела поражение от Бельгии (0:2) в рамках Лиги Наций.

Сан-Марино — очень маленькое государство, практически не имеющее профессиональных футболистов, поэтому серьезное сопротивление команда оказать не сможет. Лучшими результатами Сан-Марино являются ничейные результаты с такими же сборными-карликами. В последних двух матчах команда уступила Латвии (0:3) и сыграла вничью с Гибралтаром (0:0).

Информация для ставок

Сборная Сан-Марино последний раз забивала гол семь матчей назад

Англия выиграла на своем поле девять из десяти последних матчей во всех турнирах

В четырех последних матчах англичан сыграла ставка «обе забьют — нет»

Англия выиграла шесть последних матчей у Сан-Марино с общей разницей мячей 37-1

Прогноз