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«Антверпен» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.04.2021)

вчера, 14:43

32-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам увлекательное противостояние между «Андерлехтом» и «Антверпеном». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.983.362.46
Лига Ставок 3.45 3.25 2.17
Фонбет Live! 19.00 4.90 1.25

Ставки букмекеров

«Андерлехт» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.41. На победу хозяев коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.05 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Андерлехт» на данный момент входит в четверку лучших команд чемпионата. Команда долго не проигрывает, но часто играет вничью. Целью клуба остается попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому в лишней мотивации коллектив не нуждается. В последних двух матчах чемпионата «Андерлехт» выиграл у «Генка» (2:1) и разошелся миром с «Гентом» (0:0).

«Антверпен» после ряда неудач смог вернуться на победный путь и на данный момент все еще сохраняет третье место в таблице. Однако «Андерлехт» отстает от команды всего на четыре очка, поэтому этот матч будет важен для обоих коллективов. В последних двух турах «Антверпен» одержал две победы над «Брюгге» (2:0) и «Кортрейком» (4:2).

Информация для ставок

  • «Андерлехт» проиграл два матча из последних восьми
  • «Андерлехт» не проигрывает шесть выездных матчей во всех турнирах
  • «Антверпен» выиграл всего четыре игры из последних десяти во всех турнирах
  • Пять матчей между командами на поле «Антверпена» закончились тоталом меньше 2.5

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок. Скорее всего, игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.55 1.76 2.10
Лига Ставок 2.25 1.60 1.67 2.13
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Антверпен»
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