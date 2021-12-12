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«Анже» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

сегодня, 13:02

В дежурном туре чемпионата Франции очную встречу проведут «Анже» и «Клермон». Смотрим на линию букмекеров и выбираем ставку на матч, который состоится 12 декабря 2021 года на стадионе «Раймон Копа».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.573.98
Фонбет 2.00 3.40 3.90
Мелбет 2.03 3.68 3.98
1XBET 2.03 3.64 4.04

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что в этом матче победу одержат футболисты «Анже». Ставки на успех хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а за победу «Клермона» выставлена котировка 3.62.

Если же рассматривать линию голов, то в ней преимущество на стороне умеренной результативности поединка. Поставить на ТМ(2,5) мячей предлагается по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

На данный момент «Анже» базируется на восьмом месте турнирной таблицы Лиги 1, набрав 25 очков за 17 туров. В активе команды есть шесть побед, последнюю из которых, она оформила на прошлой неделе, обыграв в гостях «Реймс» (2:1).

Прежде футболисты «Анже» уступили дома «Монако» (1:3), а также разделили очки в очном противостоянии с «Лансом» (2:2) на выезде.

«Клермон» опустился на 18-е место в общем зачете, возглавив тройку главных неудачников чемпионата Франции. К 18-му туру команда подходит на серии из семи поединков без побед, в ходе которой, она смогла набрать только один балл – в домашней игре против «Ланса» (2:2).

Отметим, что в минувшем утре «Клермон» потерпел уже девятое поражение в чемпионате, уступив в гостях «Монпелье» (0:1).

Информация для ставок

  • «Клермон» проиграл 6 из прошлых 7 гостевых матчей Лиги 1
  • В 3 предыдущих домашних матчах «Анже» прошла ставка на ТБ(2,5)
  • «Клермон» уступал с разницей в 1 гола в четырёх прошлых выездных поединках лиги

Прогноз

В этой встрече, пожалуй, нужно следовать линии. «Анже» гораздо выше классом чем «Клермон», который угодил в затяжное пике и регулярно проигрывает в гостях. Поэтому, рекомендуем ставку на победу «Анже» с форой (0), которая в линии БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.81 2.16
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Все комментарии
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4scg7w9k889r
сегодня в 13:13
«Анже» выиграет матч.
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