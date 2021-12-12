«Анже» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

1639303330

сегодня, 13:02

В дежурном туре чемпионата Франции очную встречу проведут «Анже» и «Клермон». Смотрим на линию букмекеров и выбираем ставку на матч, который состоится 12 декабря 2021 года на стадионе «Раймон Копа».

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что в этом матче победу одержат футболисты «Анже». Ставки на успех хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а за победу «Клермона» выставлена котировка 3.62.

Если же рассматривать линию голов, то в ней преимущество на стороне умеренной результативности поединка. Поставить на ТМ(2,5) мячей предлагается по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

На данный момент «Анже» базируется на восьмом месте турнирной таблицы Лиги 1, набрав 25 очков за 17 туров. В активе команды есть шесть побед, последнюю из которых, она оформила на прошлой неделе, обыграв в гостях «Реймс» (2:1).

Прежде футболисты «Анже» уступили дома «Монако» (1:3), а также разделили очки в очном противостоянии с «Лансом» (2:2) на выезде.

«Клермон» опустился на 18-е место в общем зачете, возглавив тройку главных неудачников чемпионата Франции. К 18-му туру команда подходит на серии из семи поединков без побед, в ходе которой, она смогла набрать только один балл – в домашней игре против «Ланса» (2:2).

Отметим, что в минувшем утре «Клермон» потерпел уже девятое поражение в чемпионате, уступив в гостях «Монпелье» (0:1).

Информация для ставок

«Клермон» проиграл 6 из прошлых 7 гостевых матчей Лиги 1

В 3 предыдущих домашних матчах «Анже» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Клермон» уступал с разницей в 1 гола в четырёх прошлых выездных поединках лиги

Прогноз

В этой встрече, пожалуй, нужно следовать линии. «Анже» гораздо выше классом чем «Клермон», который угодил в затяжное пике и регулярно проигрывает в гостях. Поэтому, рекомендуем ставку на победу «Анже» с форой (0), которая в линии БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.60.