Армения — Румыния. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

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31 марта 2021, 05:04

Армения дома сыграет с Румынией в матче группы J европейского отбора ЧМ -2022. Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Румынии принимают ставки по коэффициенту 2.03. Ничейный результат котируется в 3.05, победа хозяев принесет выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекерская контора Мелбет предлагает коэффициент 2.23 на ТБ 2.5 и 1.7 на ТМ 2.5.

Форма команд

Сборная Армении отлично начала отбор на ЧМ -2022 и вместе с Германией сейчас лидирует в своей группе. Следующий матч станет для команды настоящей проверкой на прочность. В первых двух турах Армения выиграла у Лихтенштейна (1:0) и Исландии (2:0).

Румыния набрала три очка в двух играх, однако стоит отметить, что команда провела встречи с непростыми соперниками. У сборной Румынии есть отличные шансы побороться за второе место, ведь, если не считать Германию, в группе собрались приблизительно равные по уровню команды. В прошлом матче Румыния на своем поле минимально уступила Германии (0:1), а немного ранее обыграла дома Северную Македонию (3:2).

Информация для ставок

Армения выиграла четыре матча подряд

Румыния смогла одержать только одну победу в пяти последних выездных поединках

В четырех последних очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют — нет»

Румыния одержала четыре победы над Арменией в последних четырех матчах

Прогноз

Армения после успешного старта захочет продлить свой успех и вряд ли будет сильно рисковать, отдав предпочтение атаке небольшими силами. Предполагаем, что болельщики не увидят большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.