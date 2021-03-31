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Армения — Румыния. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

31 марта 2021, 05:04

Армения дома сыграет с Румынией в матче группы J европейского отбора ЧМ-2022. Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.963.342.07
Лига Ставок 4.00 3.65 1.94
Фонбет Live! 1.05 11.50 100.00
Мелбет 4.41 3.73 1.87

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Румынии принимают ставки по коэффициенту 2.03. Ничейный результат котируется в 3.05, победа хозяев принесет выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекерская контора Мелбет предлагает коэффициент 2.23 на ТБ 2.5 и 1.7 на ТМ 2.5.

Форма команд

Сборная Армении отлично начала отбор на ЧМ-2022 и вместе с Германией сейчас лидирует в своей группе. Следующий матч станет для команды настоящей проверкой на прочность. В первых двух турах Армения выиграла у Лихтенштейна (1:0) и Исландии (2:0).

Румыния набрала три очка в двух играх, однако стоит отметить, что команда провела встречи с непростыми соперниками. У сборной Румынии есть отличные шансы побороться за второе место, ведь, если не считать Германию, в группе собрались приблизительно равные по уровню команды. В прошлом матче Румыния на своем поле минимально уступила Германии (0:1), а немного ранее обыграла дома Северную Македонию (3:2).

Информация для ставок

  • Армения выиграла четыре матча подряд
  • Румыния смогла одержать только одну победу в пяти последних выездных поединках
  • В четырех последних очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • Румыния одержала четыре победы над Арменией в последних четырех матчах

Прогноз

Армения после успешного старта захочет продлить свой успех и вряд ли будет сильно рисковать, отдав предпочтение атаке небольшими силами. Предполагаем, что болельщики не увидят большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.64 1.67 2.27
Лига Ставок 2.75 1.45 1.89 1.92 1.50 2.60
Мелбет 1.95 1.95
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STVA 1
STVA 1
31 марта в 05:07
Румыния не должна проиграть
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