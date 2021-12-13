«Арминия» — «Бохум». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (14.12.2021)

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сегодня, 17:25

В 16-м туре чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Бохум». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

«Арминия» считается фаворитом в данной встрече, а поставить на ее победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. Сделать выбор в пользу «Бохума» предлагается по 2.85. Выбрать в линии ничью можно по 3.3.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.99 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.88 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» выиграла всего один матч в нынешнем сезоне и не показывает стабильной игры. Это привело к тому, что клуб расположился на 17-м месте с 10 очками, отставание от ближайшего соперника составляет уже шесть очков. Если тренерский штаб не внесет изменений и не повлияет на ситуацию, то команда может стать одним из претендентов на понижение в классе. В прошлой игре Бундеслиги «Арминия» проиграла «Герте» (0:2), а ранее разошлась миром с «Кельном» (1:1).

«Бохум» показывает интересный футбол и добивается результата. Клуб идет на девятом месте с 20 очками, он проиграл всего один матч их пяти последних в чемпионате. Тем не менее, «Бохум» мало забивает (16 мячей), над этим компонентом надо работать. Последние две встречи клуба закончились ничейным результатом с «Боруссией» Д (1:1) и выездной победой над «Аугсбургом» (3:2).

Информация для ставок

«Бохум» выиграл семь матчей их последних десяти встреч, а «Арминия» выиграла всего один поединок

Четыре последних домашних матча «Арминии» завершились исходом «обе забьют»

«Бохум» проиграл шесть из восьми последних матчей на выезде

«Арминия» выиграла четыре последних встречи с «Бохумом» на своем стадионе

Прогноз

«Бохум» выглядит гораздо увереннее и успешнее своего оппонента в нынешнем сезоне. Команда имеет хорошие шансы на победу против аутсайдера Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на то, что «Бохум» наберет три очка. На это событие в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку по коэффициенту 2.85.