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«Арминия» — «Бохум». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (14.12.2021)

сегодня, 17:25

В 16-м туре чемпионата Германии «Арминия» на своем поле принимает «Бохум». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.343.05
Фонбет 2.40 3.30 2.90
Мелбет 2.50 3.52 3.01
1XBET 2.50 3.52 3.01
BetBoom 2.48 3.42 2.97

Ставки букмекеров

«Арминия» считается фаворитом в данной встрече, а поставить на ее победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. Сделать выбор в пользу «Бохума» предлагается по 2.85. Выбрать в линии ничью можно по 3.3.

Линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.99 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.88 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» выиграла всего один матч в нынешнем сезоне и не показывает стабильной игры. Это привело к тому, что клуб расположился на 17-м месте с 10 очками, отставание от ближайшего соперника составляет уже шесть очков. Если тренерский штаб не внесет изменений и не повлияет на ситуацию, то команда может стать одним из претендентов на понижение в классе. В прошлой игре Бундеслиги «Арминия» проиграла «Герте» (0:2), а ранее разошлась миром с «Кельном» (1:1).

«Бохум» показывает интересный футбол и добивается результата. Клуб идет на девятом месте с 20 очками, он проиграл всего один матч их пяти последних в чемпионате. Тем не менее, «Бохум» мало забивает (16 мячей), над этим компонентом надо работать. Последние две встречи клуба закончились ничейным результатом с «Боруссией» Д (1:1) и выездной победой над «Аугсбургом» (3:2).

Информация для ставок

  • «Бохум» выиграл семь матчей их последних десяти встреч, а «Арминия» выиграла всего один поединок
  • Четыре последних домашних матча «Арминии» завершились исходом «обе забьют»
  • «Бохум» проиграл шесть из восьми последних матчей на выезде
  • «Арминия» выиграла четыре последних встречи с «Бохумом» на своем стадионе

Прогноз

«Бохум» выглядит гораздо увереннее и успешнее своего оппонента в нынешнем сезоне. Команда имеет хорошие шансы на победу против аутсайдера Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на то, что «Бохум» наберет три очка. На это событие в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку по коэффициенту 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.47 1.85 2.07 1.47 2.69
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:56
Хозяева приложат максимум усилий чтобы победить в этом матче. Удачи
fcrwh45czx4q
fcrwh45czx4q
сегодня в 17:48
Футбольный клуб Арминия (Билефельд) выиграет матч.
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