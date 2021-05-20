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«Арсенал» — «Брайтон». Прогноз на матч Премьер-Лиги (23.05.2021)

вчера, 22:11

«Арсенал» примет «Брайтон» в рамках 38-го тура Премьер-Лиги.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.385.29
Лига Ставок 1.61 4.30 5.40
BetBoom 1.63 4.42 5.21

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Арсенал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.62. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50, а на победу гостей по 5.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Арсенал» показал себя с плохой стороны. Клуб набрал 58 пунктов и находится на девятой строчке в турнирной таблице. Команда под руководством Микеля Артеты выиграла 17 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в 13 матчах. У клуба в активе 53 забитых и 39 пропущенных мячей. В последних играх «Арсенал» находится в хорошей форме и вполне может рассчитывать на попадание в Лигу Конференций.

«Брайтон» набрал 41 пункт и находится на 16-й строчке в таблице. Клуб выиграл девять матчей, 14 раз играл вничью и проиграл столько же поединков. В активе клуба — 40 забитых и 44 пропущенных мячей. В последних матчах «Брайтон» играет неплохо, клуб часто набирает очки и может огорчить «Арсенал» в заключительном туре английской Премьер-Лиги. «Брайтон» уже спас себя от попадания в Чемпионшип, поэтому клуб будет играть в свой футбол.

Информация для ставок

● «Брайтон» выиграл два матча из последних пяти
● «Арсенал» забил девять мячей в пяти последних матчах
● У «Арсенала» пять матчей кряду без поражений

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Арсенала» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка — гол с 1 по 15 минуту по 3.10.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Вальядолид» — «Атлетико».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.76 1.66 2.60
Лига Ставок 2.14 1.69 1.69 2.14
BetBoom 3.41 1.34 2.16 1.73 1.68 2.26
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:18
Арсенал не проиграет
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