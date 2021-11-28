«Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (29.11.2021)

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28 ноября 2021, 17:59

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам 16-й тур чемпионата России. «Арсенал» Тула ждет в гости «Локомотив». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Арсенала» оценивается по коэффициенту 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Арсенал» Тула редко выигрывает и набирает очень мало очков. Коллектив занимает только 14-е место с 13 очками и смог одержать одну победу в последних пяти встречах. Если тренерский штаб не внесет изменений в тренировочный процесс, то клубу может грозить постоянное пребывание в зоне вылета и проблемы в конце сезона. В прошлом туре «Арсенал» Тула разгромно проиграл «Динамо» Москва (1:5), а немного ранее разошелся миром с «Уфой» (0:0).

«Локомотив» продолжает разочаровывать своих болельщиков и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Клуб потерял шансы на плей-офф Лиги Европы и имеет шансы на выход в Лигу конференций в случае победы в последнем туре. В РПЛ у команды текущее четвертое место с 25 очками и отставание от лидера на восемь очков, что отыграть не так просто. Последние две встречи в РПЛ закончились для «Локомотива» поражением от «Ахмата» (1:2) и ничьей со «Спартаком» (1:1).

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли только по два матча из последних десяти матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Локомотива» на выезде завершились вничью

«Локомотив» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Арсеналом» из Тулы

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что команды очень редко выигрывают в последнее время, поэтому данный поединок будет очень важен каждого клуба. Рекомендуем сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. Предполагаем, что «железнодорожники» смогут добиться результата и забрать три очка.