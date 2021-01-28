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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

28 января 2021, 18:44

30 января «Арсенал» принимает в Лондоне «Манчестер Юнайтед». Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.522.55
Fonbet Live! 9.00 1.30 5.90
Мелбет 3.79 3.67 2.02
Лига ставок 3.60 3.65 2.13

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Манчестер Юнайтед» и советуют сделать ставку на победу этой команды с коэффициентом 2.44. Ничейный исход оценивают в 3.62, а победу «Арсенала» в 2.84. Несмотря на то, что лондонский клуб хорош в последних матчах, успех все же будет ближе к «Манчестер Юнайтед».

Форма команд

«Арсенал» очень плохо начал нынешний сезон, но постепенно начал выравнивать свое положение. Сейчас клуб идет на восьмой строчке в таблице и имеет в активе 30 пунктов. Свой последний матч команда Микеля Артеты выиграла со счетом 3:1. Также клуб взял в аренду Мартина Эдегора у «Реала», хавбек однозначно усилит центр поля «канониров».

«Манчестер Юнайтед» здорово играет в нынешнем сезоне. У команды 40 набранных баллов и второе место в чемпионате. Бруну Фернандеш стал настоящим сокровищем для «красных дьяволов», португалец наколотил уже 11 мячей. Команда выиграла свой последний матч у «Ливерпуля» со счетом 3:2.

Информация для ставок

● «Манчестер Юнайтед» один из лидеров АПЛ по числу забитых мячей — 36

● У «Манчестер Юнайтед» пять матчей без поражений

● «Арсенал» выиграл три из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке победа «Манчестер Юнайтед» с разницей в 1-2 гола за коэффициентом 2.75. «Красные дьяволы» неплохо играют в атаке и не забывают об обороне, а «Арсенал» регулярно пропускает голы. Это отличная ставка, чтобы заработать больше денег.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.522.55
Fonbet Live! 9.00 1.30 5.90
Мелбет 3.79 3.67 2.02
Лига ставок 3.60 3.65 2.13
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
28 января в 18:56
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
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