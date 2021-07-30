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«Арсенал» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (30.07.2021)

сегодня, 00:48

«Арсенал» сыграет против «Рубина» в рамках очередного тура РПЛ. Чемпионат стартовал недавно, но здесь уже есть несколько матчей, которые обязательны к просмотру. Особенно приятно наблюдать за «Рубином» Леонида Слуцкого. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.222.35
Лига Ставок 3.75 3.25 2.15
Мелбет 3.28 3.48 2.35
BetBoom 3.27 3.37 2.32

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Рубин». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.36. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 3.40, еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.10.

Форма команд

«Арсенал» сыграл в этом сезоне один поединок, как и все остальные клубы РПЛ. Этот матч клуб проиграл со счетом 1:3. Команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб готовился к чемпионату в товарищеских матчах, но не запомнился чем-то необычным. Команда слабо играет в обороне. В этом матче у «Арсенала» мало шансов на победу.

«Рубин» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. У клуба три балла. Клуб из Казани находится так далеко в таблице за счет разницы забитых и пропущенных. Команда неожиданно для всех выиграла у «Спартака» в первом туре со счетом 1:0. Клуб Леонида Слуцкого показал хорошую игру, болельщики верят в успех казанской команды.

Информация для ставок

  • «Рубин» выиграл три матча из последних пяти
  • «Арсенал» выиграл два матча из последних десяти
  • «Рубин» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «Рубин» забьет два мяча по коэффициенту 3.30.

Недавно букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Генгам» — «Валансьен».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.54 1.84 2.06 1.45 2.88
Лига Ставок 1.65 2.25
Мелбет 1.80 2.18
BetBoom 2.56 1.54 1.80 2.07 1.45 2.86
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:08
Думаю гости не проиграют
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