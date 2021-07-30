«Арсенал» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (30.07.2021)

«Арсенал» сыграет против «Рубина» в рамках очередного тура РПЛ. Чемпионат стартовал недавно, но здесь уже есть несколько матчей, которые обязательны к просмотру. Особенно приятно наблюдать за «Рубином» Леонида Слуцкого. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Рубин». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.36. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 3.40, еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.10.
Форма команд
«Арсенал» сыграл в этом сезоне один поединок, как и все остальные клубы РПЛ. Этот матч клуб проиграл со счетом 1:3. Команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб готовился к чемпионату в товарищеских матчах, но не запомнился чем-то необычным. Команда слабо играет в обороне. В этом матче у «Арсенала» мало шансов на победу.
«Рубин» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. У клуба три балла. Клуб из Казани находится так далеко в таблице за счет разницы забитых и пропущенных. Команда неожиданно для всех выиграла у «Спартака» в первом туре со счетом 1:0. Клуб Леонида Слуцкого показал хорошую игру, болельщики верят в успех казанской команды.
Информация для ставок
- «Рубин» выиграл три матча из последних пяти
- «Арсенал» выиграл два матча из последних десяти
- «Рубин» пропустил восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «Рубин» забьет два мяча по коэффициенту 3.30.
Недавно букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Генгам» — «Валансьен».