«Арсенал» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (30.07.2021)

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сегодня, 00:48

«Арсенал» сыграет против «Рубина» в рамках очередного тура РПЛ . Чемпионат стартовал недавно, но здесь уже есть несколько матчей, которые обязательны к просмотру. Особенно приятно наблюдать за «Рубином» Леонида Слуцкого. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Рубин». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.36. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 3.40, еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.10.

Форма команд

«Арсенал» сыграл в этом сезоне один поединок, как и все остальные клубы РПЛ . Этот матч клуб проиграл со счетом 1:3. Команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб готовился к чемпионату в товарищеских матчах, но не запомнился чем-то необычным. Команда слабо играет в обороне. В этом матче у «Арсенала» мало шансов на победу.

«Рубин» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. У клуба три балла. Клуб из Казани находится так далеко в таблице за счет разницы забитых и пропущенных. Команда неожиданно для всех выиграла у «Спартака» в первом туре со счетом 1:0. Клуб Леонида Слуцкого показал хорошую игру, болельщики верят в успех казанской команды.

Информация для ставок

«Рубин» выиграл три матча из последних пяти

«Арсенал» выиграл два матча из последних десяти

«Рубин» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «Рубин» забьет два мяча по коэффициенту 3.30.

Недавно букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Генгам» — «Валансьен».